Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il poster italiano, una foto inedita di Wong

In occasione del Big Game, Marvel Studios ha trasportato il pubblico nel sorprendente vortice del Multiverso con il trailer de Doctor Strange nel Multiverso della Follia: dopo avervi mostrato il nuovo trailer, è la volta del nuovo poster in versione italiana, insieme a una nuova foto inedita di un Wong in difficoltà, prigioniero (come e perché, è tutto ancora da scoprire).

La nuova avventura di Doctor Strange arriverà il 4 maggio nelle sale italiane, distribuita da The Walt Disney Company Italia. Nel nuovo film, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

Diretta da Sam Raimi, la pellicola è interpretata da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg e Rachel McAdams.

