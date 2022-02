Redmi 10 2022 è stato finalmente annunciato

Nel corso delle ultime settimane non sono mancati i report relativi a una versione dei Redmi 10, visto che la compagnia si trova ancora a creare dei cloni dei propri dispositivi con relativamente poche migliorie. Finalmente, il colosso ha avuto modo di confermare i rumor che hanno anticipato l’annuncio dei Redmi 10 2022, avendo avuto modo di svelare in via ufficiale i dispositivi e i vari dettagli che riguardano i modelli, con sole due differenze rispetto a quelli dello scorso anno.

Parliamo di un gioiellino che si presenta con uno schermo da 6,5 pollici che offre risoluzione di 2400×1080 e refresh rate di 90 Hz, oltre che il Gorilla Glass 3 per la massima resistenza. All’interno troviamo il SoC Helio G88 con 64 o 128 GB di memoria per l’archiviazione e 4 GB di RAM, con una batteria da 5.000mAh pronta a supportare la ricarica rapida fino a 18 W. Il caricatore incluso permette di raggiungere i 25 W, e risulta quindi più che ottimo per il dispositivo in questione, oltre che per qualche altro device all’evenienza.

Parlano delle fotocamere troviamo una 8 MP nella parte frontale e un setup formato da 50 MP primario sul retro, con 8 MP ultra grandangolare, 2 MP macro e 2 MP come sensore di profondità a chiudere il tutto. Non mancano un jack per le cuffie, il supporto alla tecnologia NFC e la porta USB per la ricarica, oltre che un sensore per impronte digitali posto sotto allo schermo, che chiude un buon setup.

Il Redmi 10 2022 si presenta fuori dalla scatola con MIUI 12.5 basata su Android 11, oltre che con la possibilità di inserire fin da subito due schede SIM. Al momento non abbiamo ancora dettagli in merito ai prezzi, in quanto il dispositivo non risulta ancora disponibile per l’acquisto, ma la compagnia avrà di sicuro modo di aggiornare gli utenti in tal senso nel giro di non troppo tempo.