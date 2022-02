Jurassic World Il Dominio: nuovo trailer per il Super Bowl

Come promesso, ecco il trailer di Jurassic World Il Dominio specifico per la serata del Super Bowl: i dinosauri sono ora i dominatori del pianeta!

Non propone granché di nuovo, il trailer di Jurassic World Il Dominio lanciato in occasione del Super Bowl, anzi appare più che altro una versione più corta di quello rilasciato settimana scorsa… ma rimane comunque bello da vedere, anche per il cast riunitosi per il “gran finale” dell’esalogia cinematografica, in arrivo il 9 giugno nei cinema.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono affiancati per quest’avventura dalla vincitrice dell’Oscar Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill.

Dall’architetto e regista di Jurassic World Colin Trevorrow, Il Dominio si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.

Jurassic World Il Dominio, di Universal Pictures e Amblin Entertainment, spinge il franchise da oltre 5 miliardi di dollari in un territorio audace e inesplorato, caratterizzato da dinosauri mai visti, azione vertiginosa e nuovi sorprendenti effetti visivi.

Il film presenta anche nuovi membri del cast: DeWanda Wise, il candidato agli Emmy Mamoudou Athie, Dichen Lachman, Scott Haze e Campbell Scott. Di ritorno nel cast anche BD Wong nei panni del dottor Henry Wu, Justice Smithin quelli di Franklin Webb, Daniella Pineda nel ruolo della dottoressa Zia Rodriguez e Omar Sy come di Barry Sembenè.

Jurassic World Il Dominio è diretto da Colin Trevorrow, che ha portato Jurassic World del 2015 a un record di 1,7 miliardi di dollari al botteghino globale. La sceneggiatura è di Emily Carmichael e Colin Trevorrow da una storia di Derek Connolly e Trevorrow, basata sui personaggi creati da Michael Crichton. Jurassic World Il Dominio è prodotto dagli acclamati produttori del franchise Frank Marshall p.g.a. e Patrick Crowley p.g.a., con la produzione esecutiva del leggendario creatore del franchise premio Oscar Steven Spielberg, Alexandra Derbyshire e Colin Trevorrow.

