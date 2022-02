iPhone SE 3 sarebbe già entrato in fase di produzione di massa

Nel corso degli ultimi mesi molteplici report hanno anticipato alcuni dettagli in merito ai tanto chiacchierati iPhone SE 3, dispositivi che dovrebbero portare avanti nel giro di non molto tempo la nota serie budget del colosso di Cupertino, e che a quanto pare potrebbero essere rilasciati nella seconda parte del mese di marzo 2022.

Stando a quel che sappiamo, nonostante un prezzo ridotto, questi si troveranno a offrire agli utenti un SoC A15 Bionic all’interno, già visto negli iPhone 13 dello scorso anno, con anche il supporto alla tecnologia del 5G.

A quanto pare, il gruppo di Foxconn in Zhengzhou, il quale risulta uno dei maggiori produttori di telefoni, ha iniziato a reclutare nuovo personale già all’inizio di febbraio. Come riporta GizChina, si tratta di un forte segno che segnalerebbe l’inizio dei lavori per i nuovi iPhone SE 3, i quali sarebbero oramai pronti quindi a giungere nel mercato nel giro di non troppo tempo. Abbiamo già avuto a che fare con tre nuovi modelli anticipati da delle certificazioni, ma al momento non ci sono dettagli in merito al reale nome dei nuovi dispositivi.

Stando a quanto anticipato dagli analisti, si tratterà di alcuni fra i telefoni che supportano al 5G meno costosi, di sicuro i meno costosi per quel che riguarda il campo Apple, nonostante grazie al chip di nuova generazione dovrebbero comunque essere in grado di offrire performance all’avanguardia. Per quel che riguarda il design, stando ai leak emersi in rete nel corso delle ultime settimane vedremo una “copia” degli iPhone SE 2, che si presentano con un display da 4,7 pollici e una singola fotocamera sul retro.

Resterà quindi da vedere quando Apple avrà finalmente modo di svelare nel corso di un nuovo evento i suoi piani per lo sviluppo dei prossimi iPhone budget, questo dovrebbe tenersi già nel mese di marzo.