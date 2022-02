Intervista col Vampiro: il primo filmato in uno spot di AMC+

Grazie ad uno spot di AMC+ in cui sono stati mostrati tutti i prossimi contenuti in arrivo sulla piattaforma streaming, è stato offerto anche un primo sguardo alla serie TV dedicata a Intervista col Vampiro. Nel filmato si possono vedere i protagonisti del progetto: Jacob Anderson nel ruolo di Louis, ed il Lestat di Sam Reid.

Ecco lo spot di AMC+ che comprende anche il primo filmato dedicato alla serie TV su Intervista col Vampiro.

Iconic characters. Epic new worlds. Legendary series. It’s all here. pic.twitter.com/VFBHn9zPgu — AMC+ (@AMCPlus) February 14, 2022

Nello spot sono presenti anche serie TV come Killing Eve, Better Call Saul e The Walking Dead, ma anche 61st Street, Dark Winds, That Dirty Black Bag, Moonhaven e Tales of the Walking Dead.

Alan Taylor dirigerà i primi due episodi della serie TV su Intervista col Vampiro che sarà composta complessivamente da otto puntate. Il telefilm debutterà nel 2022 negli Stati Uniti su AMC ed AMC+. Rolin Jones farà da sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner della serie, dopo aver stretto un accordo complessivo con gli AMC Studios. Mentre tra i produttori esecutivi ci saranno Mark Johnson e Christopher Rice. Le riprese sono attualmente in corso.

