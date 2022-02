I Soprano: lo spot reunion del Super Bowl 2022

Ormai è risaputo che il Super Bowl è anche l’occasione per lanciare spot televisivi che chiamano in causa interpreti di film o serie TV storiche per realizzare dei simbolici sequel o reunion, e durante il Super Bowl 2022 è stato lanciato uno spot Chevrolet dedicato a I Soprano. Nel filmato possiamo vedere Jamie-Lynn Sigler, l’interprete di Meadow assieme a Robert Iler, l’attore che veste i panni di A.J.

Qui sotto trovate lo spot dedicato a I Soprano.

Allo spot hanno collaborato anche il creatore della serie, David Chase, e Phil Abraham. Come potete vedere nel filmato, l’interprete della figlia di Tony Soprano, accompagnata dal celebre tema musicale del telefilm, guida per le strade del New Jersey una Silverado EV. La stessa Lynn Sigle ha detto al The Hollywood Reporter: