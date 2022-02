He-Man and the Masters of the Universe 2: il trailer della serie Netflix

Il trailer in italiano di He-Man and the Masters of the Universe 2, la seconda stagione della serie Netflix in arrivo il 3 marzo.

Netflix Italia ha condiviso il trailer di He-Man and the Masters of the Universe 2, la seconda stagione del riadattamento della serie TV dedicata ai popolari personaggi del cartone animato e della serie di giocattoli degli anni Ottanta. I nuovi episodi saranno disponibili dal 3 marzo.

Ecco il trailer di He-Man and the Masters of the Universe 2.

Questa è la descrizione della piattaforma streaming:

Il destino di Eternos è appeso a un filo, mentre He-Man e i nostri eroi plasmano nuove alleanze e nuovi destini per impedire a Skeletor di radunare un esercito indomabile e conquistare il potere supremo.

Nella serie animata troviamo una nuova incarnazione del principe Adam, che si ritrova ad essere protagonista di nuove avventure all’interno del mondo di Eternia. Si tratta di un’opera completamente slegata da quella originale e dalla serie realizzata da Kevin Smith, concepita per un pubblico di ragazzini, utilizzando un’estetica rubata ai videogiochi che più vanno di moda per questa fascia d’età, da League of Legends a Fortnite.

La prima stagione di He-Man And The Masters Of The Universe è uscita lo scorso settembre. L’ultimo episodio si era concluso con He-Man e con il suo gruppo di amici che non sono stati in grado di fermare Skeletor, e che sono stati costretti a separarsi. La seconda stagione rivedrà il gruppo riassemblarsi per combattere la forza malefica di Skeletor.