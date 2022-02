Gotham Knights: rivelato il logo, le riprese inizieranno ad aprile

Il regista di Gotham Knights, Danny Cannon, ha rivelato il logo della serie TV che entrerà presto in lavorazione, considerando che lo stesso filmmaker ha parlato di aprile come periodo in cui inizieranno le riprese del progetto.

Ecco il post di Danny Cannon con logo e periodo di inizio delle riprese di Gotham Knights.

La serie TV su Gotham Knights sarà realizzata dagli sceneggiatori di Batwoman, Natalie Abrams, James Stoteraux e Chad Fiveash. Nel progetto saranno coinvolti anche Greg Berlanti, Sarah Schechter, e David Madden di Berlanti Productions. La Abrams farà anche da produttore esecutivo. Danny Cannon dirigerà il progetto per la Warner Bros. Television.

Secondo la descrizione offerta, Gotham Knights è stato così descritto:

Subito dopo la morte di Bruce Wayne, il suo figlio ribelle crea un’alleanza con i figli dei nemici di Batman, messi sotto accusa per la morte del cavaliere oscuro. E sarà questa improbabile banda di rinnegati a dover identificare i responsabili dell’omicidio. Ma in una città priva del suo protettore il pericolo diventa ancora più palpabile. E la salvezza arriverà dal più improbabile gruppo di personaggi.

