Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, teaser trailer della stagione 3

Era abbastanza scontato, ma ad ogni modo arriva ora la conferma (tramite un teaser trailer) che l’anime di strepitoso successo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba avrà anche una terza stagione.

Il video pubblicato da Aniplex mostra due dei personaggi principali della stagione, i Pilastri Muichiro Tokito e Mitsuri Kanroji: l’Arco narrativo che verrà adattato è difatti quello narrato nei tankobon del manga che vanno dal dodicesimo al quindicesimo, ed è denominato “Arco del villaggio degli armaioli”.

La serie animata, attualmente, è composta di una prima stagione introduttiva di 26 episodi, sfociati poi in un lungometraggio animato, Mugen Ressha-hen (ovvero Saga del treno dell’Infinito) che arriverà successivamente anche nel nostro Paese su Amazon Prime Video il 13 luglio e poi anche nei cinema, a inizio 2022, dopo aver sbancato i botteghini nipponici (e non solo: siamo a quasi mezzo miliardo di dollari di incasso globale!) raccontando il successivo arco narrativo.

Il terzo atto rientra nella seconda stagione dell’anime, attualmente in corso. Il manga originale è opera di Koyoharu Gotouge, mentre la serie animata è dello Studio Ufotable.

