Breaking Bad: Samuel L. Jackson rivela che voleva fare un cameo nella serie TV

Samuel L. Jackson ha chiarito i dettagli sul suo desiderio di apparire in passato nella serie TV Breaking Bad per un cameo.

Le voci che sono circolate online riguardo all’interesse di Samuel L. Jackson per un’apparizione in Breaking Bad sono fondate, ma, a quanto pare, non corrispondono esattamente a quello che hanno riportato i vari rumor. Lo ha chiarito lo stesso Jackson attraverso Instagram.

Secondo le voci riportate online, Samuel L. Jackson si trovava in New Mexico durante le riprese di Avengers, nel periodo in cui erano in corso anche quelle di Breaking Bad. Ma all’interprete sarebbe stata negata la possibilità di comparire sul set travestito da Nick Fury. Lo stesso Jackson ha però dichiarato:

Non sono vere queste voci. Volevo solo recarmi da Los Pollos Hermanos per comprare del pollo senza alcun travestimento, solo come me stesso, ma non ho avuto il tempo di farlo.

Ricordiamo che attualmente Samuel L. Jackson sta lavorando sul set della serie Marvel Secret Invasion. L’altra protagonista del telefilm sarà Emilia Clarke. Ben Mendelsohn ritornerà a interpetare lo Skrull chiamato Talos. Tra i protagonisti ci saranno anche Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Killian Scott, Christopher McDonald, e Carmen Ejogo.

I nostalgici di Breaking Bad, invece, possono recuperare la serie su Netflix.

