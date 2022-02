Book of Boba Fett: la tavoletta del lacchè del sindaco? È un vero giocattolo degli anni 80

A quanto pare la tavoletta utilizzata da Mok Shaiz nell'ultimo episodio di Book of Boba Fett non è un prop creato da zero dagli artisti della Lucasfilm...

La serie The Book of Boba Fett si è ufficialmente conclusa la scorsa settimana con il settimo episodio. Tra alti e bassi, la serie ci ha tenuti incollati allo schermo grazie ai suoi colpi di scena e più di qualche gradito (e a volte inaspettato) ritorno sul piccolo schermo.

Nel frattempo, grazie alle segnalazioni di diversi utenti molto attenti, stanno emergendo alcune nuove simpatiche curiosità sull’ultimo episodio. Parliamo della controversa scena della ‘lavagnetta‘, quando il lacchè del sindaco ormai – forzatamente – passato dalla parte di Fett viene incaricato di consegnare un ‘messaggio di pace’ agli spietati sgherri del Pyke Syndicate.

Had I not just BOUGHT a Coleco Bowlatronic, I wouldn't have had my Leonardo DiCaprio moment watching Book of Boba Fett. pic.twitter.com/oH9ILJF12m — Mike Mika (@MikeJMika) February 10, 2022

Controversa perché – beh – non proprio tutti gli spettatori hanno gradito le frequenti gag comiche inserite nella serie, e lo scambio tra Mok Shaiz e i sicari Pyke è sicuramente uno dei momenti più (volontariamente) grotteschi di tutto The Book of Boba Fett.

Ma è un altro il dettaglio che ha catturato l’attenzione degli utenti di Twitter. Quella lavagnetta, infatti, non è un prop creato da zero dagli artisti della Lucasfilm: è un giocattolo degli anni 80 realmente esistente. Per la precisione, è il giocattolo Bowlaltronic prodotto dalla Coleco.

Non è nemmeno l’unico oggetto ‘ordinario’ (si fa per dire) ad essere stato inserito nella serie: basti pensare al cameo dei cani robot della Boston Dynamics.