Samsung dà ufficialmente l’addio ai Note per il momento

Samsung ha confermato nella sua nuova roadmap relativa ai prossimi 3 anni che non c'è alcuno spazio per gli smartphone Note.

Si parla ormai da tempo del fatto che Samsung sembra ormai pronta ad abbandonare la sua serie dei Galaxy Note, come suggerito da diversi report e ulteriori volte dalla compagnia stessa, nonché dalla nuova serie che ha avuto modo di sostituire il dispositivo Note con l’S22 Ultra, il quale si presenta bene o male con tutte le funzionalità necessarie. Mentre abbiamo quindi a che fare quasi con un cambio di nome da parte dell’azienda sudcoreana, pare che non ci siano piani per una ripresa degli smartphone in questione nel breve periodo.

Non si parla solamente del nuovo modello che ha sostituito i Note, visto che un report di Bloomberg ha anticipato il fatto che TM Roh di Samsung ha spiegato che il colosso punta a concentrarsi sulle serie Z pieghevoli e sulle S flagship, oltre al fatto che nel giro di 3 anni avremo a che fare con nuovi design e telefoni rotabili. Trovate qui di seguito la dichiarazione completa.

Nel breve termine, la nostra operazione si concentra su una strategia in due passaggi: serie flagship S nella prima metà dell’anno e lineup foldable nella seconda metà. Continueremo questa strategia fino a che non ci sarà un altro grosso cambiamento.

Ovviamente, nonostante ciò non includa i piani per la fascia media e medio-bassa coperta dal colosso sudcoreano, è ovvio che questo continuerà a investire anche in quest’ambito, non mancando nel diversificare la propria offerta nel mercato mobile. Staremo a vedere quali saranno quindi i piani della compagnia per la serie S23, di cui non sappiamo ovviamente ancora nulla, e per gli Z Fold 4 e Z Flip 4, che dovrebbero essere svelati già nel giro di qualche mese, e sono stati approfonditi da diversi report, come approfondito a questo link.