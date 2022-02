The Fireman: il romanzo di Joe Hill diventa una serie TV

il romanzo di Joe Hill, The Fireman, diventerà una serie TV. Il figlio di Stephen King lavorerà con Walden Media per l'adattamento.

Joe Hill sta seguendo le orme del padre Stephen King, e, così come accade di solito al re dell’orrore, anche tutto ciò che scrive il figlio si sta trasformando in un adattamento per lo schermo: è questo il caso di The Fireman, romanzo di Hill del 2016 che diventerà una serie TV.

Joe Hill lavorerà con Walden Media per la produzione della serie TV dedicata a The Fireman. Il CEO di Walden ha detto sul progetto:

Siamo entusiasti all’idea di poter lavorare con il grande autore Joe Hill. Non potrei immaginare un libro migliore da trasformare in una serie TV. Questa storia racconta una tematica per noi di Walden davvero importante: l’idea di raccontare storie che riguardano persone ordinarie che vengono coinvolte in situazioni straordinarie.

Al centro di The Fireman c’è il racconto di una piaga che inizia ad affliggere città come Boston, Detroit, e Seattle, e che porta milioni di persone a morire per autocombustione. Il nome ufficiale di questo morbo è Trichophyton draco incendiarius, mentre per la gente si chiama Scaglia di Drago. Non esiste antidoto per questo male. Anche l’infermiera Harper Grayson è stata colpita da questo male, e troverà in suo soccorso un uomo vestito da pompiere, l’unico in grado di controllare il fuoco.