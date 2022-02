Plastic Man: Kevin Smith aveva scritto una serie animata con Jim Parsons protagonista

Durante il suo podcast Fatman Beyond il regista e attore Kevin Smith ha parlato di un progetto mai fatto che rimpiange tutt’ora: si tratta di una serie animata dedicata al personaggio DC Comics Plastic Man, e che avrebbe dovuto avere come protagonista Jim Parsons di The Big Bang Theory.

Ecco le parole di Kevin Smith a riguardo:

Stavo cercando sul tablet delle vecchie foto, e ad un certo punto ho trovato la sceneggiatura di una serie animata che avevo scritto due anni fa e che era dedicata a Plastic Man. Me ne ero completamente dimenticato. Mi avevano pagato per scriverla e poi non se n’è fatto niente. Doveva esserci anche Jim Parsons di The Big Bang Theory. Lui è un tipo adorabile, e doveva fare la voce del personaggio. Ho guardato la sceneggiatura dicendomi che sono stato pagato per questo fo***o progetto che non si concretizzerà mai.

Non si tratta del primo progetto DC Comics di Kevin Smith mai realizzato, considerando che il regista ha sceneggiato un film negli anni Novanta su Superman che non si è mai concretizzato. Mentre è andato a buon fine il progetto su Masters of the Universe per Netflix.