Flee: trailer italiano, foto e locandina del film d’animazione candidato a tre Premi Oscar

Una delle pellicole più singolari che vedremo protagoniste della notte degli Oscar 2022 è sicuramente Flee, documentario animato di Jonas Poher Rasmussen candidato in ben tre categorie ben distinte: Miglior film internazionale, Miglior film d’animazione e Miglior documentario. Il film, che arriverà il 10 marzo nei cinema nostrani, si mostra ora a noi col nuovissimo trailer italiano ufficiale.

Questa la sinossi ufficiale:

Amin, arrivato come minore non accompagnato in Danimarca dall’Afghanistan, oggi, a 36 anni, un accademico di successo. Da oltre vent’anni ha un segreto che rischia di far crollare il castello della sua vita, faticosamente costruito, proprio alla vigilia del matrimonio con il suo fidanzato di lunga data. Flee una storia vera che racconta in modo unico gli strazianti tentativi di un rifugiato afghano di trovare asilo all’estero. Un documentario di animazione, un viaggio viscerale, poetico ma anche pieno di solitudine e di un’incessante voglia di vivere. Un racconto sincero del bisogno di un uomo di confrontarsi con il proprio passato per conquistarsi davvero un futuro.

