Creepshow: rinnovata la serie TV per una quarta stagione

AMC Network ha deciso di portare avanti per alti episodi la serie TV ispirata al popolare film di George A. Romero e Stephen King: stiamo parlando di Creepshow, che proseguirà ancora per una quarta stagione. Negli Stati Uniti le tre stagioni di Creepshow sono fino ad ora state distribuite su Shudder, mentre in Italia sono ancora inedite.

La quarta stagione di Creepshow inizierà con la produzione durante la primavera, e se il periodo di sviluppo degli episodi proseguirà così come stabilito, le prime puntate verranno distribuite tra settembre e ottobre.

La lavorazione del progetto è affidata a Greg Nicotero, che fa anche da produttore assieme a Stan Spry, Jeff Holland, Eric Woods per Cartel, Brian Witten per Monster Agency Productions, Robert Dudelson, James Dudelson, e Jordan Kizwani per Taurus Entertainment, Russell Binder per Striker Entertainment. I co-produttori esecutivi sono Geoff Silverman e Anthony Fankhauser per Cartel, Julia Hobgood di Monster Agency, e Marc Mostman di Striker.

Ricordiamo che la serie TV è basata sul film del 1982 realizzato da George A. Romero con la sceneggiatura di Stephen King (che si è reso protagonista anche di uno degli episodi). La base è quella di un film ad episodi con un horror caricaturale e sopra le righe. L’ispirazione ai due grandi personaggi horror è arrivata dai fumetti di Tales from the Crypt realizzati da EC Comics negli anni Cinquanta.