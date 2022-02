BlackBerry 5G: brutte notizie, OnwardMobility ha venduto il marchio

Pessime notizie per chi aspettava di scoprire finalmente di più in merito ai tanto chiacchierati BlackBerry 5G, dato che OnwardMobility ha venduto il marchio.

Come da poco riportato sulle pagine di Android Police, dopo che si è parlato di come OnwardMobility avrebbe potuto rivoluzionare il marchio di BlackBerry con un’edizione 5G, e che la compagnia non è riuscita nel suo obiettivo diverse volte, sembra che il sogno sia finito una volta per tutte.

L’azienda stessa si era infatti mostrata come particolarmente propositiva nel fornire nuovi aggiornamenti agli utenti in merito ai dispositivi in questione, e purtroppo ora il marchio è stato ufficialmente venduto, con OnwardMobility che ha deciso di fermare di conseguenza il progetto una volta per tutte.

A quanto pare, l’azienda vuole tra le altre cose allontanarsi una volta dal mondo degli smartphone, occupandosi dopo aver venduto le proprie proprietà per un totale di 600 milioni di dollari nel mese di febbraio 2022.

Considerando che dalla creazione nel 2018 il brand di OnwardMobility non ha ancora dato vita ad alcun dispositivo, non è ancora chiaro se la compagnia si troverà a rilanciarsi in un nuovo progetto o verrà chiusa una volta per tutte, come anche quale sarà il possibile futuro dei BlackBerry 5G, che magari potrebbero rinascere grazie al supporto di un’altra azienda.