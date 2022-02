Alfa Romeo ora punta alle one-off e alle auto in edizioni limitata

11—Feb—2022 / 11:37 AM

Non solo auto di serie, Alfa Romeo punterà anche su una serie di progetti speciali, dedicati ai collezionisti. A parlarne è il CEO del biscione, Jean-Philippe Imparato, che ha aggiunto di «non vedere l’ora di poter condividere altre informazioni» entro la fine del 2022.

Imparato ha nuovamente evocato il mito dell’Alfa Romeo Spider “Duetto” e della T33 Stradale, spiegando che entrambi i veicoli verranno utilizzati come punto di riferimento per il design delle Alfa sportive. «Non dimenticherò mai l’eredità e la passione del brand Alfa Romeo», ha aggiunto.

Al momento sto dando priorità alla creazione di valore aggiunto, al potere sul fronte dei prezzi e al valore residuale, ma allo stesso tempo, stiamo lavorando su alcuni potenziali progetti one-off. Abbiamo così tante idee. Se visiti il museo di Alfa Romeo, in appena cinque minuti puoi farti un’idea dell’enorme potenziale a cui possiamo rifarci

ha spiegato parlando con il magazine britannico Autocar.

Non posso ancora presentare nulla di concreto in questo momento, ma posso dirti che sono consapevole del passato e della passione del nostro brand. Mi sto concentrando sulla costruzione di un business e chiaramente l’elefante nella stanza, ora come ora, è l’elettrificazione. Dobbiamo scegliere le giuste priorità, ma parallelamente stiamo lavorando anche a questi progetti speciali

In copertina: una riedizione in chiave moderna della Duetto così come immaginata da Autocar.