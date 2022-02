The Adam Project: trailer, poster e foto del film con Ryan Reynolds e Zoe Saldaña

Tra i film originali più attesi per il prossimo futuro su Netflix c’è sicuramente The Adam Project, pellicola action di fantascienza dal ricco cast di cui oggi possiamo presentarvi il trailer (sia in versione originale che in quella doppiata in italiano), il poster e le prime foto ufficiali.

Il film, diretto da Shawn Levy e sceneggiato da Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett e Mark Levin, uscirà sulla piattaforma streaming l’11 marzo.

Nel cast troviamo Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scobell, Catherine Keener e Zoe Saldaña.

Questa la sinossi:

Dopo un atterraggio di fortuna nel 2022, il pilota combattente abilitato al viaggio nel tempo Adam Reed fa squadra con il se stesso dodicenne in una missione destinata a salvare il futuro di entrambi.