Motorola: leak anticipa sei nuovi telefoni in arrivo

Il noto leaker Evan Blass ha da poco anticipato dettagli in merito a sei nuovi dispositivi targati Motorola. Parliamo di un utente particolarmente informato in merito al mercato della tecnologia, il quale ha da poco confermato che la compagnia avrà modo di lanciare nel breve periodo 6 nuovi telefoni, di cui ha anche fornito i nomi in codice e i primi render, oltre che diversi dettagli.

Purtroppo, al momento non abbiamo ancora a che fare con alcuna delle specifiche tecniche, seppur sia da considerare che non sembra essere presente alcun nuovo gioiellino di fascia alta da parte del colosso. Mentre è bene ricordare che prendere il tutto con le pinze non fa di certo male, visto che non abbiamo a che fare con materiale ufficiale ma con semplici anticipazioni, vediamo quindi quanto svelato dal noto leaker.

Partendo dall’Hawaii Plus, troviamo tre fotocamere sul retro, una punch-hole nella parte centrale e uno schermo OLED. Per il Dubai si parla di una fotocamera da 50 MP a condurre il setup di 3 sensori sul retro, ancora una volta, punch-hole nella parte alta centrale. Si continua con il Rogue, che deve il suo nome forse proprio al fato che non è visibile una fotocamera per i selfie, la quale dovrebbe essere quindi inserita sotto allo schermo, troviamo anche qui setup di 3 fotocamere sul retro con una 50 MP.

Si continua con i Rhode, i quali dovrebbero presentarsi in versione 4G e 5G, oltre che con due colorazioni, offrendo ancora una volta il setup di tripla fotocamera da 50 MP. Austin è l’ultimo modello approfondito dal noto leaker, di cui non abbiamo purtroppo alcun dettaglio all’infuori della solita fotocamera punch-hole posta in alto al centro e per il solito setup sul retro con tripla fotocamera, di cui la principale offrirà risoluzione 50 MP. Staremo a vedere quando la compagnia avrà modo di fare luce sul tutto.