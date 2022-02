Ennio: quattro clip e una featurette dal film di Giuseppe Tornatore su Ennio Morricone

A una settimana dal suo esordio in sala, Ennio, il documentario di Giuseppe Tornatore sul Maestro Ennio Morricone, si mostra in nuove clip e video ufficiali.

I nuovi video ufficiali rilasciati da Lucky Red e relativi a Ennio, l’accorato documentario di Giuseppe Tornatore sul grande Ennio Morricone, raccolgono l’entusiasmo del pubblico che ha potuto vederlo in anteprima ma soprattutto il contributo di e per il Maestro di autori come Quentin Tarantino.

“Ennio” racconta Morricone attraverso una lunga intervista di Tornatore al Maestro, testimonianze di artisti e registi – come Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Bruce Springsteen – scene di fiction, musiche e immagini d’archivio.

Queste le parole di Tornatore a proposito del Maestro Morricone:

Ho lavorato venticinque anni con Ennio Morricone. Ho fatto con lui quasi tutti i miei film, per non contare i documentari, gli spot pubblicitari e i progetti che abbiamo cercato di mettere in piedi senza riuscirci. Durante tutto questo tempo il nostro rapporto di amicizia si è consolidato sempre di più. Così, film dopo film, man mano che la mia conoscenza del suo carattere di uomo e di artista si faceva più profonda, mi sono sempre chiesto che tipo di documentario avrei potuto fare su di lui. E oggi si è avverato il mio sogno.

Soggetto, sceneggiatura, regia del film sono di Giuseppe Tornatore, mentre le musiche sono dello stesso Ennio Morricone. Si tratta di una coproduzione Italia-Belgio-Cina-Giappone, prodotto da Gianni Russo e Gabriele Costa per piano B Produzioni Srl, distribuito nel nostro paese da Lucky Red, in collaborazione con TIMVISION.

