The Mandalorian 3: la terza stagione arriverà a dicembre (rumor)

Attraverso TVLine è arrivata un’indiscrezione su The Mandalorian 3, la terza stagione della serie di Disney+ ambientata nell’universo di Star Wars che, secondo il sito, dovrebbe arrivare sulla piattaforma streaming nel periodo natalizio.

Questo è quanto ha riportato TVLine: “Si può scommettere che la terza stagione di The Mandalorian uscirà quest’anno, probabilmente intorno al periodo natalizio”. Già i primi report parlavano di uno slittamento d’uscita per la serie TV, il tutto dovuto agli impegni di Pedro Pascal sul set di The Last of Us.

Intanto un nuovo sguardo al Mandaloriano è stato dato comunque durante il quinto episodio di The Book of Boba Fett, intitolato proprio “Il Ritorno del Mandaloriano”.

Le riprese di The Mandalorian 3 si sono svolte con gli attori impegnati sul set super tecnologico della Industrial Light and Magic, che con The Volume ha tirato fuori un qualcosa di davvero particolare: si tratta di una sorta di grande palcoscenico sonoro in cui il direttore della fotografia ha già le luci e lo scenario del set presenti sulla scena.

Non resta che attendere un paio di mesi per capire se veramente The Mandalorian 3 arriverà nel periodo di dicembre sulla piattaforma Disney+.