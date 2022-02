The Batman: Robert Pattinson lo descrive come “un film triste”

Secondo Robert Pattinson uno degli elementi centrali di The Batman sarà la malinconia, l’attore parlando a GQ ha descritto diversi elementi e situazioni che caratterizzeranno il lungometraggio, facendo notare come The Batman sarà, di base, un “film triste”.

Ecco cosa ha detto Pattinson sul film in uscita a marzo:

C’è una scena in cui Bruce e Alfred parlano, con Bruce che dice che ciò che sta facendo ha a che fare con il lascito della famiglia Wayne, e sottolinea: ‘Se non faccio questo non c’è nient’altro per me’. Ed ho sempre letto questa frase come un modo da parte sua di dire che non ha altri scopi di vita, e che ne è alla ricerca. E tutto ciò rende la storia più triste, è un film triste. Al centro di tutto c’è la sua ricerca di speranza dentro sé stesso, e non nella città. Bruce non mette in discussione le sue abilità, ma quelle della città di riuscire a cambiare. E questa è una cosa non sana da fare: l’unico modo che ha di vivere è quello di travestirsi da pipistrello.