Tesla offrirà ricariche gratis anche in Europa in alcuni periodi

Come confermato, l'iniziativa di Tesla di offrire ricariche delle auto gratis in alcuni periodi e orari si estende anche all'Europa, con anche un'ulteriore novità.

Come ormai avviene già da tempo negli Stati Uniti, Tesla fornirà delle ricariche gratuite per le sue auto attraverso le proprie stazioni anche in Europa, seppur ovviamente il tutto non potrà avvenire in ogni caso. Si parla infatti nello specifico di solamente alcuni orari in dei giorni vicini alle festività, utili al fine di evitare che molte persone si trovino a dover aspettare per caricare il proprio veicolo, i quali vanno da prima delle 10 del mattino a dopo le 19 di sera, tutto sommato delle finestre di tempo facili da sfruttare.

Come riportato, la compagnia sta ingaggiando degli studenti che si occupino di intrattenere i clienti mentre questi attendono in coda che chi è davanti a loro finisca l’operazione, o proprio che quest’ultima si concluda per il proprio veicolo, con anche alcuni gadget per chi si troverà ad aspettare più tempo del previsto.

Il tutto per il momento riguarda solamente la Germania, e si parla di 50€ fissi per ogni giorno di lavoro, con 3 settimanali confermati, a cui si aggiungono 15 euro per ogni ora di lavoro, di sicuro un risultato niente male, visto anche un aumento aggiuntivo di 90€ per chi dovrà sostare durante la notte. Questi dovranno occuparsi anche di ottenere informazioni importanti attraverso delle domande ai clienti, con l’obiettivo di sistemare le pecche del servizio e migliorarlo.

Come sottolineato, gli impiegati necessiteranno di evitare di parlare a giornalisti e YouTube al fine di fornire materiale e interviste che potrebbero danneggiare la compagnia, cercando di riconoscere questi nel caso in cui il tutto non fosse palese. Staremo a vedere se anche in Italia la compagnia deciderà di fornire questo tipo di lavori, considerando che sta ampliando la sua rete di caricatori proprio nel nostro paese, ne abbiamo parlato nell’articolo a cui potete accedere da qui.