Tesla: nuove stazioni supercharger anche in Italia nel 2022

Tesla aprirà moltissime nuove stazioni supercharger anche nel nostro paese durante il 2022, come comunicato in via ufficiale.

Tesla, come riportato da Electrek, ha confermato l’apertura di nuovi centri per la ricarica super veloce delle sue auto, noti come supercharger, con l’Italia che per fortuna non è stata esclusa da questo tipo di investimenti… anzi! Sono moltissimi, come si nota dalla mappa interattiva della compagnia, le stazioni che nel corso del 2022, nel caso in cui tutto andasse a gonfie vele dovrebbero aprire in Italia, garantendo quindi una copertura maggiore per tutti i possessori di una Tesla.

Trovate qui di seguito la lista di tutti i luoghi a cui Tesla punta per delle nuove stazioni supercharger, in ordine alfabetico. È bene sottolineare che si tratta di periodi indicativi, e che quindi quanto anticipato al momento potrebbe cambiare in corso d’opera, con rinvii e magari potenziali anticipazioni, ma è possibile restare sintonizzati in tempo reale attraverso il sito ufficiale citato in calce alla notizia.

Alessandria – Q3 2023

Ancona – Q2 2022

Bardonecchia – Q1 2022

Bergamo – Q1 2022

Bologna – Q1 2022

Mestre – Q2 2022

Napoli – Q2 2022

Palermo – Q3 2022

Parma – Q2 2022

Perugia – Q1 2022

San Salvo Marina – Q1 2022

Torino – Q1 2022

Valli di Carnia – Q2 2022

Staremo a vedere se tutti i piani verranno rispettati, e se nel corso dei prossimi mesi avremo a che fare con ulteriori aperture, sperando nel mentre che quanto anticipato dalla compagnia venga infine rispettato, e che tutti i centri possano quindi essere aperti nei tempi prestabiliti dalle finestre temporali fornite dal colosso, potenzialmente in aggiornamento.

Nel caso vogliate controllare i luoghi più vicini alla vostra posizione, potete utilizzare il sito ufficiale della compagnia, aggiornato in tempo reale con tutte le aperture, e che di sicuro avrà modo man mano di ampliarsi mentre Tesla punta in tutto il mondo, fra sedi e caricatori per le sue auto elettrice. Vi è sufficiente recarvi a questo link.