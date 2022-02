Raffaella Carrà: la vita dell’icona pop italiana diventa una serie TV

Raffaella Carrà è scomparsa meno di un anno fa, ma la sua vita è già diventata leggenda, al punto tale che la Italian International Film – Gruppo Lucisano e la Kubla Khan 1990 di Umberto Massa hanno acquisito l’opzione sui diritti biografici con l’obiettivo di realizzare una serie TV sulla vita dell’icona pop italiana.

La produttrice Paola Luccisano ha detto sul progetto dedicato alla serie TV su Raffaella Carrà:

Sono davvero felice di annunciare questo progetto e poter collaborare con gli eredi di Raffaella così come della partnership produttiva con Umberto Massa. Siamo tutti entusiasti di questa nuova avventura, poiché ci consente di rappresentare una figura unica nel mondo dello spettacolo. Un mito che ha influenzato intere generazioni, un’artista che ha saputo incantare il pubblico di ogni età, genere e livello culturale. La sua straordinaria popolarità ha varcato i confini italiani e l’ha resa icona della musica e del costume in ogni parte del mondo. Ed è nel mondo che noi la porteremo.

Non sono stati rivelati dettagli particolari sul progetto, ma sappiamo già come di elementi capaci di rendere intrigante la serie TV sulla vita di Raffaella Carrà ce ne siano davvero tanti. Tantissime sono le canzoni che hanno reso Raffaella Carrà un’icona pop in Italia ed a livello internazionale, come A far l’amore comincia Tu, Tanti Auguri e Fiesta. La Carrà è stata presente nei palinsesti televisivi italiani fin dagli anni Sessanta, ma è divenuta molto popolare anche in Spagna, dove ha condotto diversi programmi televisivi ed ha fatto conoscere la sua musica.