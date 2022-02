Playstation 5: arrivano i comandi vocali, tutte le novità del prossimo update

La beta del firmware per PS4 e PS5 porta con sé una serie di novità: dai comandi vocali alle nuove impostazioni per la privacy delle chat di gruppo.

Update in arrivo in casa Sony: un nuovo aggiornamento al firmware per Playstation 4 e Playstation 5 migliorerà l’esperienza d’uso delle console, introducendo alcune piccole, ma gradite, feature.

Si inizia con la PS5, che finalmente riceverà i comandi vocali (su modello Alexa e Siri). Una feature, va detto, che sulla Playstation 4 era stata resa disponibile di serie, fin dal lancio nel 2013, ma è rimasta per motivi ignoti a lungo inedita sulla nuova generazione.

I comandi vocali arrivano sulla beta per PS5. Gli utenti potranno attivare la funzione pronunciando il comando ‘Hey PlayStation‘. Inizialmente i comandi vocali saranno disponibili esclusivamente per gli utenti statunitensi e britannici (almeno in teoria dovrebbe essere comunque possibile accedervi cambiando la lingua della console dalle impostazioni).

I comandi vocali possono venire utilizzati per una pluralità di compiti: ad esempio sarà possibile avviare un gioco o un’app usando la voce, oppure aprire il menù delle impostazioni.

Un’altra novità riguarda le chat di gruppo, che in futuro verranno chiamate ‘Party‘. Finalmente anche gli utenti Playstation potranno cambiare la privacy dei gruppi, decidendo di consentire l’accesso solo tramite invito.

Novità anche per la libreria dei giochi, con l’arrivo dei filtri per selezionare i titoli in base ai loro genere. Gli utenti potranno anche creare una scorciatoia per un massimo di cinque diversi videogiochi, che compariranno direttamente nella schermata principale della console.

Infine, un altro aggiornamento minore riguarda l’aspetto grafico della schermata dei trofei ottenuti dall’utente. Tutte le nuove feature verranno introdotte con la beta per il firmware di PS5 e PS4, la release è attesa in queste ore.