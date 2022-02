Matrix Resurrections: Warner Bros. Italia pubblica i primi dieci minuti del film

Arriva domani in Home Premiere Matrix Resurrections: per invogliare all'acquisto il suo pubblico, Warner Bros. Italia ha pubblicato i primi dieci minuti del film.

Matrix Resurrections arriva domani in Home Premiere digitale sulle principali piattaforme per l’acquisto e il noleggio di contenuti digitali. In occasione del lancio, Warner Bros. invita il suo pubblico alla visione dei primi dieci minuti della pellicola, gratuitamente, su YouTube.

Il film sarà disponibile su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity. Seguite la pagina ufficiale qui per avere i link aggiornati agli store, non appena la pellicola sarà disponibile.

Matrix Resurrections è il quarto film dell’iconico e innovativo franchise che ha ridefinito un genere. Diretto dalla visionaria regista Lana Wachowski, il film riunisce nuovamente le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss negli iconici ruoli di Neo e Trinity.

Il film è interpretato anche da Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Brian J. Smith e Jada Pinkett Smith.

Questa la sinossi ufficiale:

In un mondo diviso tra due realtà – c’è la vita di tutti i giorni e ciò che si nasconde dietro – Thomas Anderson deve capire se seguire ancora una volta il bianconiglio. Occorre scegliere se stare fuori o dentro Matrix, che è diventato più forte, sicuro e pericoloso che mai.

