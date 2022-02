The Dropout: trailer e foto della serie Hulu con Amanda Seyfried

Hulu presenta il primo trailer di The Dropout, serie tv con Amanda Seyfried in onda il 3 marzo e presto anche da noi su Disney+.

The Dropout è la nuova serie limitata di Hulu – in arrivo il prossimo 3 marzo sulla piattaforma e presto in arrivo anche nel nostro paese tramite Disney+ – che vede protagonista Amanda Seyfried nei panni dell’imprenditrice Elizabeth Holmes, giovane miliardaria finita nell’occhio del ciclone per via della sua compagnia, la Theranos: ecco il trailer dello show e le prime foto ufficiali.

Questa, invece, la sinossi ufficiale:

Soldi. Romanticismo. Tragedia. Inganno. The Dropout racconta la videnda di Elizabeth Holmes e Theranos, in una storia incredibile di ambizione e fama andata terribilmente male. Come ha fatto la più giovane miliardaria del mondo a perdere tutto in un batter d’occhio?

