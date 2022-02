Steven Soderbergh non è interessato ai film di supereroi perché… non fanno sesso

Steven Soderbergh è un regista dalla carriera poliedrica e noto soprattutto per i suoi film corali e densi di star. Ha spaziato tra i generi ed è a suo agio sia con l’azione che con il dramma (e spesso mischia le due cose) ma raramente ha toccato i temi della fantascienza, e praticamente mai quelli del fantastico. Intervistato in merito durante la promozione del suo nuovo lungometraggio Kimi, in uscita su HBO Max tra un paio di giorni, Soderbergh ha spiegato perché non è interessato a realizzare film di supereroi.

Non sono interessato, e non è per fare lo sbob; non penso minimamente che siano di bassa lega. È solo questione di capire di che universo occuparsi come narratori. Sono troppo terra-terra per perdermi davvero in un universo in cui la fisica newtoniana non esiste! [ride].

Mi manca proprio l’immaginazione in proposito, che è anche il motivo per cui l’unica digressione in ambito puramente fantascientifico, in passato, [il suo Solaris del 2002] fu essenzialmente un dramma personale ambientato in una astronave.

In più, per la maggior parte, non è difficile per me capirne il mondo, come scrivere e supervisionare la scrittura di una storia e di personaggi di quel tipo…a parte il fatto che possano piegare il tempo e sconfiggere la gravità e sparare raggi dalle dita… non fanno sesso. Nessuno fa sesso! Cioè, io non so come fare a dire alle persone come devono comportarsi in un mondo in cui questa cosa è normale.

Questi mondi fantastici, per quanto ne so, tipicamente non sono inclini al sesso, e poi… chi paga questa gente? Per chi lavorano? Come sono arrivati a fare queste cose?