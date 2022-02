Motorola annuncia un nuovo evento per febbraio, Edge 30 in arrivo?

Il mese di febbraio sembra fin da subito pieno di sorprese per gli amanti della tecnologia, e del mondo dei telefoni nello specifico, considerando che questo partirà sin da subito con la giornata di domani, 9 febbraio, che sarà il palcoscenico dei Samsung Galaxy S22. Non si parla però solo del colosso sudcoreano, dato che anche Motorola ha annunciato un nuovo evento che si terrà solamente nel giro di qualche giorno.

Si parla nello specifico della giornata del 24 febbraio 2022, e seppur non ci sia alcun dettaglio in merito a cosa verrà presentato, è già possibile procedere con diverse speculazioni. Si parla infatti nello specifico del presunto reveal dei telefoni Edge 30, ormai chiacchierati da molto tempo, tesi avvalorata dall’#findyouredge che la compagnia ha usato per promuovere il suo imminente evento.

È bene sottolineare che all’effettivo il colosso non ha ancora accennato agli Edge 30, e resta comunque possibile che l’imminente conferenza si focalizzi su altro, seppur il tutto sia a dir poco improbabile. Considerando i rumor, pare invece che si tratti proprio del reveal della nuova serie, che dovrebbe offrire anche ulteriori modelli all’infuori di quello base.

Non ci resterà che aspettare qualche giorno al fine di saperne di più sulla situazione, sperando che la compagnia stia preparando un palcoscenico pieno di novità.