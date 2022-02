L’appello dei sacerdoti a Meta: “non aprite Instagram Kids, sarebbe grave errore”

Una lettera firmata da 70 leader religiosi chiede a Meta di abbandonare ogni piano per la creazione di Instagram Kids, un social network per bambini.

Una lettera firmata da 70 leader religiosi chiede a Meta di abbandonare ogni piano per la creazione di un social network per bambini. «Instagram Kids sarebbe un grave errore», si legge nella missiva firmata dai sacerdoti di alcune delle principali religioni mondiali.

L’appello, promosso dalla nonprofit Fairplay e dal Children’s Screen Time Action Network, ha ottenuto l’adesione di 70 diverse figure religiose, tra sacerdoti cattolici, reverendi protestanti, rabbini, monaci buddisti e imam di fede islamica.

Dopo molta meditazione e momenti di preghiera, abbiamo ritenuto che una piattaforma social che insegue le menti non ancora mature, pratica un’attività di profilazione dei dati amorale ed è ispirata da ragioni di profitto, non sarebbe uno strumento adeguato per il bene superiore dei bambini

si legge nell’appello corroborato da diverse citazioni alla Bibbia, al corano e ai vangeli.

In risposta alle preoccupazioni della politica e dei media, lo scorso settembre Meta ha annunciato di aver messo in pausa ogni piano per la creazione di una versione di Instagram per bambini.

Instagram, proprio come Facebook, vieta l’iscrizione ai minori di 13 anni. Tuttavia l’azienda ha più volte ribadito di essere a conoscenza che molti utenti iscritti alla piattaforma hanno un’età inferiore a quella richiesta dalle policy. Nell’ottica di Meta, una versione per bambini di Instagram risponderebbe ad esigenze di harm reduction: realisticamente non possiamo evitare che i bambini utilizzino i social, ma possiamo creare dei prodotti separati e maggiormente monitorati per assicurarci che abbiano la possibilità di dialogare online in sicurezza.

Non è un’idea sbagliata, né particolarmente ingenua. Tuttavia gli esperti sconsigliano di lasciare carta bianca alle grandi aziende private. Individuare gli strumenti migliori per tutelare i bambini online deve essere (anche) compito della politica.

