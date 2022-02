James Gunn replica a Steven Soderbergh: “Alcuni supereroi sc***no”

Dopo che Steven Soderbergh ha dichiarato che non vuole dirigere cinecomics anche perché in questi film nessun personaggio fa sesso, ci ha pensato il regista James Gunn a dire la sua in merito, scrivendo una semplice frase su Twitter e mostrando alcune immagini che provano come nei cinecomics ci sia del sesso.

Ecco il tweet di James Gunn che ha replicato a Soderbergh scrivendo: “Con tutto il rispetto, Steven Soderbergh, alcuni personaggi sc***no”, allegando immagini di rapporti sessuali avuti da Harley Quinn in The Suicide Squad, e poi ancora con Peacemaker protagonista, e con Yondu de I Guardiani della Galassia.

C’è da dire che si tratta di opere realizzate dallo stesso James Gunn, che è forse l’unico regista di cinecomics che si spinge così in là con i propri personaggi. Queste, invece, sono le parole a riguardo dello stesso Steven Soderbergh:

Non sono interessato, e non è per fare lo sbob; non penso minimamente che siano di bassa lega. È solo questione di capire di che universo occuparsi come narratori. Sono troppo terra-terra per perdermi davvero in un universo in cui la fisica newtoniana non esiste! [ride].

Mi manca proprio l’immaginazione in proposito, che è anche il motivo per cui l’unica digressione in ambito puramente fantascientifico, in passato, [il suo Solaris del 2002] fu essenzialmente un dramma personale ambientato in una astronave.

In più, per la maggior parte, non è difficile per me capirne il mondo, come scrivere e supervisionare la scrittura di una storia e di personaggi di quel tipo…a parte il fatto che possano piegare il tempo e sconfiggere la gravità e sparare raggi dalle dita… non fanno sesso. Nessuno fa sesso! Cioè, io non so come fare a dire alle persone come devono comportarsi in un mondo in cui questa cosa è normale.

Questi mondi fantastici, per quanto ne so, tipicamente non sono inclini al sesso, e poi… chi paga questa gente? Per chi lavorano? Come sono arrivati a fare queste cose?