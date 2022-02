Gli iPhone diventeranno dei POS: in arrivo i pagamenti contactless in entrata negli USA

Come anticipato tempo a dietro, Apple ha annunciato una nuova funzionalità per gli iPhone negli Stati Uniti. Si tratta della possibilità di utilizzare i telefoni in questione al fine di ricevere pagamenti in entrata, il che è ben diverso rispetto a quelli in uscita che abbiamo visto fino a oggi. Purtroppo, come appena accennato il tutto non sarà disponibile fin da subito in Italia, ma nulla toglie che il colosso di Cupertino, in seguito ai feedback iniziali, non abbia modo di espandere la funzionalità in questione al resto del mondo.

Come annunciato in via ufficiale, parliamo di una novità pensata proprio per le piccole imprese, che permette di accettare Apple Pay e ulteriori metodi di pagamento contactless utilizzando semplicemente un iPhone, assicurandosi di avere una nuova app installata, ma non richiedendo alcun ulteriore tipo di dispositivo a supporto al fine di completare l’operazione. Questa prende il nome di Tap to Pay, con Stripe che includerà la funzionalità per prima, ma dovrebbe essere presto accompagnata da altre.

Per quel che riguarda i modelli compatibili, sarà necessario assicurarsi di avere un iPhone XS o un telefono migliore rispetto al modello del 2018, al fine di sfruttare al meglio la connettività NFC. Ovviamente, si tratta di un sistema sicuro e pensato per tenere tutte le transazioni private, visto che la crittografia è già stata confermata, e gli utenti non dovranno preoccuparsi di vedere i propri dati rubati attraverso questo specifico metodo.

Trovate qui di seguito la dichiarazione di Jennifer Bailey, vice president of Apple Pay and Apple Wallet: