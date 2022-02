Doctor Jekyll: Eddie Izzard sarà la protagonista del film

Il popolare romanzo horror Lo Strano Caso del Dottor Jekyll e del Signor Hyde avrà un nuovo adattamento per il grande schermo: si tratta di un film dal titolo Doctor Jekyll con protagonista Eddie Izzard, e che avrà come regista Joe Stephenson, mentre la sceneggiatura sarà di Dan Kelly-Mulhern. Sarà un riadattamento in chiave moderna della storia di Robert Louis Stevenson.

Al centro della storia ci sarà il tema della reclusione sociale, con l’amicizia tra Nina Jekyll ed il personaggio di Rob, interpretato da Scott Chambers, che porterà i due a cercare di prevenire l’arrivo di Hyde, una figura capace di distruggere la vita di Nina.

La stessa Izzard ha dichiarato:

Sono entusiasta all’idea di interpretare Nina Jekyll in questo progetto, e sarà fantastico reimmaginare questo grande classico in una versione contemporanea.

Il regista Joe Stephenson ha aggiunto:

Sono contentissimo che Eddie possa vestire i panni di Nina Jekyll, considerando che si tratta di un’attrice veramente versatile, che reciterà al fianco di Scott che è un talento naturale. Non vedo l’ora di realizzare questo adattamento da un classico della suspense.

La produzione del film è stata affidata alla B Good Picture Company (“The Good Drug”),che lavorerà assieme alla Fluidity Films (“Journey’s End”). Stephenson produrrà il film con Guy de Beaujeu (“The Laureate”) e Liam Coutts (“The Good Drug”). Christian Angermayer (“Army of Thieves”) farà da produttore esecutivo.