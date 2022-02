Apple ha pensato di aggiungere Face ID negli iMac M1

Mentre in alcuni casi ci si trova a parlare di alcune novità di Apple anticipate per il futuro, grazie ai moltissimi report che spuntano in rete giorno dopo giorno e suggeriscono delle novità prima che queste vengano annunciate, ci sono anche casi dove vengono discussi alcuni piani della compagnia poi scartati. Come riportato sulle pagine di Wccftech è questo il caso del noto insider Mark Gurman, sempre pronto a fornire anticipazioni e informazioni corrette in merito al mondo Apple, che ha da poco parlato di come Apple abbia pensato all’inserimento del Face ID negli iMac con SoC M1.

Dopo che i dispositivi sono stati lanciati circa un anno fa infatti, è emerso che la compagnia ha pensato ad aggiungere ulteriori funzionalità che non sono poi state presenti al day one, fra cui proprio la tecnologia del Face ID. Come spiegato da Mark Gurman, il tutto era ormai quasi deciso, ed è chiaro cosa abbia fatto desistere la compagnia dall’idea durante il processo, visto che a quanto pare lo sblocco attraverso Magic Keyboard non avrebbe sfigurato.

Per quel che riguarda il supporto per gli iMac in futuro, stando a Gurman c’è speranza per un nuovo iMac e per i prossimi monitor esterni, ma il giornalista di Bloomberg ha specificato che purtroppo lo stesso non vale anche per i MacBook, che non si presenteranno con la feature ancora per un po’. Pare che il colosso abbia già lavorato al tutto, ma non è detto che i prossimi dispositivi si presentino all’effettivo con le tecnologie in questione.

Stando a quel che sappiamo, grazie alle anticipazioni del noto insider, Apple dovrebbe avere modo di tenere un evento fra molto poco tempo, già nella giornata dell’8 marzo 2022, come approfondito qui.