Peacemaker: John Cena ha suonato per davvero il piano nell’episodio 6

È bagaglio professionale piuttosto comune che un attore sappia cantare: non sempre, invece, le star hollywoodiane sono portate anche per il ballo o, addirittura, per il suonare uno strumento, soprattutto se classico. Eppure, John Cena ha stupito con la sua interpretazione al piano di “Home Sweet Home” dei Motley Crue, nell’episodio 6 di Peacemaker.

Alla fine dell’episodio “Murn After Reading”, Peacemaker suona un triste pezzo al pianoforte, e molti spettatori hanno pensato che Cena, in quella scena, stia solo facendo finta di suonare perché… be’, è John Cena, non Ryan Gosling o Tom Ellis. Eppure il nostro ex wrestler, oltre ai muscoli, ha anche una notevole sensibilità musicale.

Dopo essersi esibito come ballerino nella sigla iniziale dello show, scopriamo difatti che è assolutamente capace di suonare il pianoforte, e che non l’ha studiato appositamente ma era già in grado di farlo prima. A Rivelarlo è stato il regista James Gunn, con un aneddoto.

For those of you asking, yes, that was really @JohnCena playing the piano version of Motley Crue's "Home Sweet Home" in the latest episode of #Peacemaker. It has been added to the Peacemaker Official Playlist, or you can listen to it directly here: https://t.co/GTJPdiXHpe pic.twitter.com/sUNb2rlgFn — James Gunn (@JamesGunn) February 4, 2022

Mentre stavamo girando The Suicide Squad a Panama, mi è arrivata la notizia che il mio cane, diciassettenne, stava per abbandonarci. Uno dei giorni più tristi della mia vita. Ho deciso di tornare a casa per un giorno, per stare con lui. Seduto nella lobby del bar dell’hotel, ero con John, mentre attendevo il taxi che mi avrebbe portato all’aeroporto.

John si è alzato, per andare al pianoforte e suonare la più bella versione mai sentita di Where Is My Mind dei The Pixies. Mi ha distrutto e al contempo consolato e tutti attorno a me stavano piangendo. Volevo catturare un po’ di quella atmosfera con questa canzone.

La breve performance di Cena è stata dunque aggiunta alla colonna sonora ufficiale della serie: la trovate su Spotify a quest’indirizzo e su YouTube, nel video che vi presentiamo in cima.

Leggi anche: