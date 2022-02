Madame Web: Dakota Johnson conferma il film Sony Pictures che la vedrebbe protagonista?

Sony Pictures continua a muoversi nella ragnatela del suo Ragnoverso: qualche giorno fa è arrivata la notizia di un film su Madame Web, che vedrebbe protagonista Dakota Johnson. Sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale, la stessa attrice ha pubblicato su Instagram una storia in proposito: un post sibillino ma che sembra confermare il tutto.

OMG! Dakota just confirmed she is playing Madame Web 🕸 #DakotaJohnson 📸 dakotajohnson IG Stories pic.twitter.com/UTh7rmymfJ — Dakota Johnson Updates (@dakotaj_updates) February 5, 2022

Una piccola ragnatela su sfondo nero, pubblicata giusto ora? O sta giocando con i fan e lanciando un messaggio a Sony Pictures o sta, semplicemente, stuzzicando con una relativa conferma di un progetto già effettivamente in atto.

La produzione di Madame Web dovrebbe iniziare entro questo 2022, con un’uscita del lungometraggio possibile anche per il 2023, anche se bisogna vedere come verrà gestito il calendario da Sony Pictures in relazione ai prossimi film del filone, tra cui il già annunciato film su Kraven. Il progetto avrà come regista S.J. Clarkson, che ha già lavorato a serie TV come Bates Motel e Jessica Jones, e la sceneggiatura curata da Matt Sazama e Burk Sharpless.

Quel che è certo è che con Dakota Johnson protagonista il personaggio originale subirà senza dubbio una certa rivoluzione, dato che nei fumetti è una anziana cieca non dedita certamente all’azione.

