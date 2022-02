«Facebook e Instagram potrebbero abbandonare l’Europa», il monito di Meta

Facebook e Instagram potrebbero abbandonare l’Europa. L’ennesimo ultimatum di Meta all’UE, che presto potrebbe obbligare le aziende americane a conservare i dati degli utenti esclusivamente in Europa, senza possibilità di trasferirli negli USA.

Il rischio di dover abbandonare l’intero mercato europeo viene menzionato in un recente report presentato da Meta alla SEC, l’autorità di vigilanza della borsa statunitense. Il report contiene una serie di rischi reali che potrebbero mettere a rischio l’attuale business model di Meta. Rischi che il colosso dei social ha l’obbligo di comunicare all’authority e ai suoi investitori.

Il nocciolo della questione riguarda il cosiddetto Privacy Shield, il trattato che regola il trasferimento dei dati degli utenti europei negli USA. Trattato che è stato silurato dalla Corte di Giustizia dell’UE nel 2020, con una sentenza che ha creato una serie di effetti a cascata sull’industria tecnologica statunitense e su quella delle telecomunicazioni.

«La condivisione dei dati tra paesi e regioni diverse è fondamentale per i servizi offerti da Meta e, in particolare, per la profilazione pubblicitaria», spiega l’azienda nel suo rapporto. Così, se l’attuale normativa venisse a meno, «l’azienda probabilmente non sarà più in grado di offrire la maggior parte dei suoi prodotti e servizi in UE». E questo, avverte Meta, riguarda anche Facebook e Instagram.

Nel frattempo le istituzioni dell’UE e degli Stati Uniti stanno lavorando ad un nuovo accordo in grado di rendere la condivisione dei dati trai due continenti compatibile con gli alti standard di privacy imposti dalle normative europee.

Con un comunicato, Meta ha ribadito di non aver nessun interesse di abbandonare l’Europa, appellandosi al buon senso dei regolatori europei e statunitensi.