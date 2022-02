Doctor Who e tutti i programmi BBC gratuitamente su Rakuen TV

I canali BBC arrivano su Rakuen TV, con un catalogo di serie iconiche in onda su BBC Drama, BBC Doctor Who, BBC Travel, BBC Food e BBC History.

L’aggiunta dei canali BBC al portfolio di Rakuten TV continua ad accrescere l’attuale strategia della piattaforma, che punta a rafforzare la sua offerta di contenuti locali gratuiti e supportati dalla pubblicità, in collaborazione con i principali creatori di contenuti europei.

In Germania, Svizzera e Austria, gli appassionati di contenuti basati su fatti reali saranno in grado di esplorare una grande quantità di serie della BBC rinomate e premiate, che troveranno sui canali BBC TRAVEL, BBC HISTORY e BBC FOOD. Da ambientazioni spettacolari e storie che celebrano la bellezza e la diversità del mondo, l’intrepido team di presentatori di BBC TRAVEL esplora culture, paesi e molto altro da tutto il mondo. Gli show di viaggio spaziano infatti dall’Oceano Indiano, all’Australia e alla Grecia, e saranno condotti da Simon Reeve.

Il canale DOCTOR WHO, invece, ospita proprio gli episodi della serie di fantascienza Doctor Who: qui gli spettatori possono incontrare tutti i Dottori e viaggiare con loro attraverso il tempo e lo spazio nel famigerato TARDIS, affrontando grandi sfide e combattendo le ingiustizie nell’universo.

I nuovi canali offriranno ai telespettatori una serie di contenuti di spicco della BBC, con generi diversi come drama, lifestyle, documentari e narrazioni basate su fatti reali. In Italia, Spagna e Francia, i telefilm in onda su BBC DRAMA offrono la grande narrazione britannica della BBC con le sue star mondiali, i grandi autori e drammi pluripremiati tra i quali anche Call The Midwife e Waking the Dead.

Rakuten TV , una delle piattaforme VOD leader in Europa, ha annunciato il lancio dei canali lineari della BBC, tra cui BBC DRAMA, DOCTOR WHO , BBC TRAVEL, BBC HISTORY e BBC FOOD, che saranno disponibili nelle case di Spagna, Francia, Italia, Germania, Austria e Svizzera.

