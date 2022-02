John Wick 4: le foto e il video di Keanu Reeves sul set delle riprese aggiuntive

Si stanno svolgendo, a New York, delle riprese aggiuntive per John Wick 4: arrivano così in rete nuove foto e video con Keanu Reeves.

John Wick 4 è stato recentemente rimandato al 2023 e, ora, arriva la notizia di nuove riprese aggiuntive in corso: non sappiamo se questo slittamento le ha rese possibili o se è stato causato proprio da esse, fatto sta che Keanu Reeves è attualmente a New York per girarle, e possiamo ora vederlo in alcuni scatti rubati dal set.

Nel video e nelle foto (le trovate qui) vediamo Reeves in momenti di riposo tra una scena e l’altra, in cui saluta o, addirittura, si concede un attimo di gioco scendendo una scalinata scivolando dal corrimano.

Oltre a Keanu Reeves nel film ci saranno anche Ian MchShane, Clancy Brown, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne, Donnie Yen, Rina Sawayama, Scott Adkins, Shamier Anderson, Lance Reddick e Hiroyuki Sanada. Scritto da Shay Hatten e Michael Finch, John Wick 4 è prodotto da Basil Iwanyk, Erica Lee e Stahelski sono i produttori esecutivi assieme a Keanu Reeves e Louise Rosner. Alla regia è confermato Chad Stahelski.

Il primo film dedicato a John Wick è uscito nel 2014, ed ha incassato 90 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 20 milioni. Gli incassi ed il successo della saga sono andati sempre più in crescendo, considerano che il terzo capitolo, Parabellum, è arrivato a guadagnare 322 milioni di dollari complessivi.

