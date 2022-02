Jackass Forever: la PETA si scaglia contro il film per crudeltà verso gli animali

Jackass Forever sta andando fortissimo al botteghino statunitense, con pubblico e critica che hanno piuttosto apprezzato (contestualizzandolo al suo particolare genere) il film di Johnny Knoxville e soci: tuttavia c’è anche chi critica il film, seppur non per demeriti artistici ma per l’utilizzo (se non l’abuso) di animali vivi all’interno degli stunt che sono il fulcro del “docufilm”.

Spesso la PETA si rende promotrice di battaglie contro i mulini a vento e campagne discutibili ancor più delle problematiche su cui vorrebbe sensibilizzare, ma effettivamente utilizzare api, tori, scorpioni aizzandoli contro i protagonisti col solo intento goliardico è qualcosa di quantomeno inusuale in un momento storico di grande sensibilizzazione dell’industria cinematografica in merito, e in cui spesso gli animali vengono realizzati in CGI o vengono comunque sostituiti da doppioni digitali nelle scene pericolose.

L’organizzazione ha inviato delle lettere di sensibilizzazione per richiedere un’indagine ufficiale alla città di Los Angeles e alla contea di San Luis Obispo in merito, per accertare eventuali violazioni delle leggi sulla protezione degli animali.

Questo perché animali come api, scorpioni, tartarughe, tori, serpenti sono stati al centro delle peripezie del film, con i protagonisti che si sfidano in prove di coraggio (o incoscienza?) che potevano mettere in pericolo non solo se stessi ma anche gli animali. Le api, in particolare, dovrebbero essere protette, mentre metterle in condizione di attaccare può causarne la morte.

Se Steve-O e Johnny Knoxville vogliono farsi una carriera con fantasie da ragazzini pestiferi, facciano pure, basta che non stressino, feriscano, provochino,punzecchino, spaventino o diano fastidio ad animali usati come oggetti di scena viventi per la loro idiozia

si legge in una dichiarazione ufficiale.

In Jackass Forever ci saranno Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren, e Preston Lacy, che sono dei nomi storici associati a Jackass. Mentre i nuovi arrivati sono Jasper, Rachel Wolfson, Sean “Poopies” McInerney, Zach Holmes, e Eric Manaka.

Il film è diretto da Jeff Tremaine, che ha fatto anche da produttore assieme a Knoxville e Spike Jonze. Shanna Newton e Greg Iguchi fanno da produttori esecutivi.

