Hogwarts Legacy: la data d’uscita rivelata dall’artbook ufficiale?

Le opere audiovisive più propense al successo o, quantomeno, ad assicurarsi un nutrito nugolo di fan sono spesso destinate ad avere anche un artbook ufficiale. Vi abbiamo ad esempio mostrato quello relativo a The Batman e, ora, proprio come quello del Cavaliere Oscuro, un altro libro del genere potrebbe aver fornito un indizio fondamentale per svelare la data d’uscita di Hogwarts Legacy, il nuovo videogioco tripla A di Potrkey, prequel della saga di Harry Potter.

Gli artbook, difatti, escono a ridosso (solitamente poco dopo) l’opera di riferimento, per non dare spoiler preventivi prima dell’uscita ma cavalcarne comunque il successo. Quello di The Batman, ad esempio, esce due settimane dopo l’arrivo del film nei cinema.

L’artbook di un videogioco, allo stesso modo, dovrebbe seguire la stessa regola: e dato che “The Art and Making of Hogwarts Legacy” è listato per un’uscita al 6 settembre 2022, questo vuol dire che il videogioco potrebbe uscire tra fine agosto e inizio settembre, come del resto riportavano anche alcuni rumor.

Certo, c’è anche il fatto che del gioco, finora, si sono visti solo un trailer leakato di una versione preliminare e un solo trailer ufficiale, e ad appena sette mesi dall’uscita non abbiamo ancora nulla di effettivo da analizzare, quindi potrebbe anche essere un’ipotesi da smentire, considerando anche che altri giochi Warner Bros. sono in ritardo sulla tabella di marcia (quello sulla Suicide Squad e quello sulla bat-family, Gotham Knights). Che quello del libro sia solo un placeholder destinato a venire spostato anch’esso? Staremo a vedere.

Questa la sinossi ufficiale del gioco:

Warner Bros. Games annuncia Hogwarts Legacy, un gioco di ruolo (GdR) d’azione single-player ambientato nel Mondo Magico del 1800. I giocatori vivranno come mai prima d’ora un’inedita avventura nei panni degli studenti della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e potranno intraprendere un viaggio pericoloso alla scoperta di una verità nascosta del Mondo Magico. Sviluppato da Avalanche e pubblicato da Warner Bros. Games per l’etichetta Portkey Games, Hogwarts Legacy sarà rilasciato per PlayStation®5, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro, console Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC.

Hogwarts Legacy è pervaso da una magia coinvolgente che pone i giocatori al centro dell’avventura per trasformarli nelle streghe o nei maghi che hanno scelto di essere. Imparando a padroneggiare potenti incantesimi, affinando le tecniche di combattimento e scegliendo compagni con cui affrontare nemici letali, i giocatori svilupperanno le abilità del proprio personaggio; incontreranno inoltre missioni e ambientazioni che porranno loro scelte difficili e dovranno stabilire per quale fazione schierarsi.

