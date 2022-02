Google Voice si aggiorna, arrivano le risposte rapide ai messaggi

Google continua per fortuna ad aggiornare la sua applicazione Voice, ormai in circolazione da diverso tempo e, seppur non sfruttata come le altre realizzate dal colosso di Mountain View, comunque piuttosto apprezzata fra gli utenti.

C’è però da dire che alcune funzionalità base non erano ancora presenti sulla piattaforma, che grazie al nuovo aggiornamento arrivato da pochissimi ha integrato diverse importanti novità, come riportato sulle pagine di Android Police. Si parla nello specifico della possibilità di ricevere messaggi suggeriti a gli SMS ricevuti, il che rende molto più facile le risposte, ma non solo.

Arriva anche la possibilità di chiamare per ascoltare dei messaggi con anche una funzione di creazione di PIN, e l’opportunità di premere sull’applicazione a lungo per ottenere un menu che velocemente inoltra messaggi e chiamate agli utenti, con una serie di opzioni molto veloci fra cui scegliere.

Di sicuro, soprattutto nel primo caso, si tratta di una novità molto interessante, che verrà usata nel corso dei prossimi mesi da molti utenti, mentre la compagnia continuerà a supportare la sua applicazione, dopo aver già integrato importanti novità come le scorciatoie, ne abbiamo parlato qui.