Google Voice si aggiorna: disponibili le scorciatoie

Sono ormai lontani i tempi in cui i telefoni con la classica pulsantiera da 9 cifre (+ 3 per i caratteri speciali) permettevano di chiamare velocemente i numeri preferiti registrando delle utili shortcut. Adesso, considerando che gli apparecchi offrono decisamente maggiori funzionalità, il processo risulta ovviamente più lento, anche se una nuova feature di Google Voice potrebbe aver velocizzato di molto il tutto, portando dei contatti proprio sulla home di tutti i dispositivi.

Grazie a un aggiornamento su Android, come riportato sulle pagine di 9to5Google, adesso il servizio del colosso di Mountain View permette di creare delle scorciatoie per i propri contatti preferiti, con un nuovo utile sistema che permette di trascinare le icone come per qualunque applicazione o collegamento, sistemandole a proprio piacimento sullo schermo.

Ovviamente, premendo sui nuovi arrivati nella home la chiamata parte in automatico, ed è per via di ciò che potrebbe risultare facile sbagliare e inviare delle chiamate involontariamente, lato negativo del comodo sistema che – anche in questo caso – è in comune con l’utile funzionalità dei vecchi dispositivi.

Al momento pare non ci siano piani per portare le icone ad aprire solamente il menu delle chiamate e dei messaggi, anche se sembra che sia in arrivo un aggiornamento pronto a portare nel servizio del colosso Material You.