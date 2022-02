Walker: in sviluppo il pilot della serie prequel

The CW ha ordinato lo sviluppo del pilot della serie prequel di Walker, che s'intitolerà Independence. Il produttore esecutivo del progetto è Jared Padalecki.

The CW ha reso noto che è in sviluppo il pilot di Indipendence, il prequel di Walker, la serie TV reboot su Walker Texas Ranger. Assieme a Walker la rete svilupperà anche il prequel di un altro popolare telefilm, stiamo parlando di Supernatural.

Mentre lo sviluppo del pilot di Walker: Indipendence è stato appena annunciato, la notizia della messa in produzione del progetto è uscita a dicembre scorso. A scrivere Walker: Independence saranno Seamus Fahey e Anna Fricke, si tratta di due autori che lavorano già a Walker. La storia sarà ambientata alla fine del 1800, e seguirà Abby Walker, una cittadina di Boston che sarà testimone dell’omicidio del marito, e che si muoverà attraverso il West alla ricerca di vendetta. Durante il viaggio incontrerà Hoyt Rawlins, una canaglia che la spinge verso Indipendence, in Texas. Sarà in questo luogo che incontrerà una comunità di disadattati che popola la città.

E per quanto riguarda la serie Walker, il telefilm ha fatto il suo debutto lo scorso gennaio sulla rete The CW. La storia ruoto intorno al Texas Ranger Cordell Walker che dopo due anni passati sotto copertura torna ad Austin. Un ritorno non facile visto che dovrà sia recuperare il rapporto con i membri della sua famiglia che combattere il crimine nella sua città.