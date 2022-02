Macaulay Culkin farà una serie sulla crisi di mezza età

04—Feb—2022 / 11:01 AM

Una delle figure simbolo degli anni Novanta al cinema è entrato nei suoi 40 anni, ed è pronto a raccontarli in una nuova serie in sviluppo: stiamo parlando di Macaulay Culkin, che racconterà la sua crisi di mezza età in un progetto intitolato Macaulay Culkin’s Midlife Crisis.

Nella serie dedicata vedremo Macaulay Culkin viaggiare e scoprire, attraverso il confronto con varie culture, cosa significa vivere questo periodo di vita. Alcune di queste domande sono: cosa significa invecchiare in una società improntata sull’idea della giovinezza? Come ci si può confrontare con il successo durante la mezza età? Può una sfrenata passione rappresentare un residuo della nostra giovinezza?

Il progetto verrà sviluppato dalla Lightbox. Lo stesso Macaulay Culkin ha dichiarato:

Grazie Lightbox per avermi ricordato che ho 40 anni. Piuttosto che farmene una ragione cercherò di fare uno show su questa cosa. In effetti ha senso.

Jonathan e Simon Chinn di Lightbox hanno dichiarato: