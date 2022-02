GTA 6 è realtà: Rockstar ufficialmente al lavoro sul prossimo Grand Theft Auto

Dopo anni di voci di corridoio e attese… disattese dall’ennesima nuova versione o espansione dell’ormai immortale GTA V, finalmente Rockstar Games spezza il silenzio e rivela qualcosa che, per certi versi, era scontato ma, senza ufficialità, molto etereo: lo sviluppo di GTA 6, o quantomeno “del prossimo Grand Theft Auto” è in corso.

Approfittando dell’annuncio della data d’uscita di GTA V e GTA Online su PlayStation 5 e Xbox Series X/S (prevista per il 15 marzo) Rockstar ha infatti deciso di condividere con il mondo il proprio impegno verso un progetto che potrebbe essere epocale, visti i risultati raggiunti con GTA V e Red Dead Redemption 2.

Many of you have been asking about a new entry in the Grand Theft Auto series.

With every new project, our goal is always to significantly move beyond what we've previously delivered. We're pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway.

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 4, 2022