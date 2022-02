Doctor Strange nel Multiverso della Follia: nuove promo art rivelatrici

Con l’uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia che si approssima (sarà nei cinema il prossimo 4 maggio) cominciano ad arrivare sempre più immagini promozionali, non necessariamente per il film ma collaterali per il merchandising, e si tratta, spesso, di immagini che preannunciano qualche elemento di trama, come sembrerebbe anche nel caso di quelle che vi andiamo a presentare oggi.

Una di queste ci permette di dare un primo sguardo a Rintrah, minotauro cosmico già presente nei fumetti. Un’altra, invece, è dedicata a Mordo, o meglio, Master Mordo: probabilmente, è la Variante di un’altra dimensione nella quale è lui lo Stregone Supremo.

Inoltre, tre poster mostrano non quello che sembrava “semplicemente” uno scontro duale tra Strange e la sua Variante che ha ceduto al potere oscuro che abbiamo visto in What If…? ma addirittura un trigono di Stregoni: cosa rappresenterà il terzo Stephen?

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato, oltre che da Xochitl Gomez, da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor, e uscirà nei cinema italiani il prossimo 4 maggio.

Questa la sinossi della pellicola:

Il film, collegato agli eventi di WandaVision e di Spider-Man: No Way Home, è un’emozionante corsa attraverso il Multiverso con Doctor Strange, il suo fidato amico Wong e Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch.

