Craob anticipa un computer spesso solamente 7 millimetri

Craob ha da poco mostrato il primo materiale riguardante un nuovo computer in arrivo, che come peculiarità principale avrebbe uno spessore quasi inesistente, si parla infatti di solamente 7 millimetri. Al momento, il PC particolarmente poco spesso noto ai più è il MacBook Air, che però riesce a raggiungere solamente il traguardo dei 14 millimetri, il quale in attesa di una nuova versione potrebbe essere stato stracciato da Craob.

Moltissime compagnie tendono a competere in quest’ambito, realizzando dei dispositivi quanto più leggeri e facili da trasportare possibile, nonché come in questo caso leggeri come una piuma, seppur le specifiche tecniche anticipate non siano di certo da trascurare. A quanto pare infatti, il nuovo gioiellino della compagnia si presenterà con un processore Intel Core i7-1280P di 12esima generazione del colosso, con scheda video Iris Xe GPU, un totale massimo di 32 GB di RAM LPDDR5 RAM e infine fino a 2TB di memoria SSD PCIe 4.0. Si parla poi di un display 4K da 13,3 pollici, e della compatibilità con il Wi-Fi 6 di Intel.

Ovviamente, non possono mancare dei compromessi, ed è per questo che di base il dispositivo non si presenterà con alcun tipo di porta, rendendo quindi in alcuni casi l’utilizzo davvero scomodo. Non ci sarebbe spazio per alcun tipo di collegamento infatti, visto che si tratta di misure standard, per quanto alcuni adattatori proprietari avrebbero potuto risolvere la situazione (complicandola), ma la compagnia ha pensato a tutto. Il sistema di ricarica wireless anticipato dovrebbe infatti presentare con sé porte USB-A e USB-C, oltre che porte thunderbolt e slot per SD.

Purtroppo, per il momento si tratta solamente di un prototipo, e non abbiamo infatti alcun tipo di conferma relativa a data d’uscita del nuovo gioiellino e al prezzo, che speriamo abbiano presto modo di essere confermati dall’azienda.